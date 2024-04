Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,5 Prozent auf 71,39 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,5 Prozent auf 71,39 EUR abwärts. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 70,91 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 73,21 EUR. Bisher wurden heute 4.050.260 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.04.2024 erreicht. Gewinne von 8,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,85 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,93 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 94,10 EUR an.

Am 22.02.2024 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,69 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 40,26 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 37,52 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 23.07.2025.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,72 EUR je Aktie.

