Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,0 Prozent auf 72,57 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,0 Prozent auf 72,57 EUR ab. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 72,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,21 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 281.273 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 77,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2024). Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 6,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,08 EUR am 31.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,10 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,93 EUR, nach 5,30 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 94,10 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 22.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,69 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 40,26 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,52 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 23.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

