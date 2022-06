Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) fällt am Nachmittag tief

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 30.06.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,4 Prozent auf 54,49 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 54,42 EUR aus. Bei 56,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.652.225 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 77,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 30,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 54,42 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 0,13 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 88,20 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,36 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 34.858,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41.017,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.07.2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 26.07.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 11,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

