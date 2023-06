Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag ins Plus

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 73,75 EUR nach oben.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 73,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 73,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.177.661 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 3,19 Prozent zulegen. Bei 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 46,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 90,91 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,69 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 37.516,00 EUR gegenüber 34.858,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,75 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

NASDAQ-Titel Lucid-Aktie dampft frühe Gewinne ein: Einstieg bei Aston Martin treibt den Kurs

Branchenverband PCA: Chinesischer Automarkt im Juni voraussichtlich schwächer

Mercedes-Benz überholt NASDAQ-Titel Tesla: Mercedes-Benz erhält Zertifizierung für "DRIVE PILOT" in Kalifornien