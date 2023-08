Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag im Plus

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 67,95 EUR zu. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 68,22 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 68,19 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 56.059 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 76,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,65 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 25,46 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 91,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,91 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38.241,00 EUR umgesetzt, gegenüber 36.440,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 24.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,12 EUR je Aktie belaufen.

