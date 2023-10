Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) büßt am Montagmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 56,06 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 56,06 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 55,77 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,01 EUR. Bisher wurden via XETRA 945.267 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,75 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 55,77 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 0,52 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 89,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023. Das EPS wurde auf 3,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 37.200,00 EUR, gegenüber 37.716,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,37 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,99 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

