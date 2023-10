Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 55,61 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 55,61 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 55,27 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,01 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.061.889 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 55,27 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 0,61 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 89,00 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,44 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,66 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 37.200,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.716,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 15.02.2024 präsentieren.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels in Rot

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 beendet den Freitagshandel mit Verlusten

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 gibt schlussendlich nach