Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 64,45 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 64,70 EUR. Bei 62,73 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.530.760 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 77,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,19 EUR am 14.07.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 82,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,91 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 37.716,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40.083,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 17.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 15.02.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 12,51 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: wegosi / Shutterstock.com