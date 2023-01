Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,7 Prozent auf 67,24 EUR ab. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 67,11 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 458.507 Stück.

Bei einem Wert von 77,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,68 Prozent hinzugewinnen. Bei 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,97 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,83 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 26.10.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,91 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 37.716,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40.083,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 15.02.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 12,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Ferrari und Velas Blockchain beenden Zusammenarbeit

Elon Musk warnt: Lucid wird nicht mehr lange überleben

Mercedes-Benz-Aktie legt zu: Mercedes-Benz erhält Zulassung für hochautomatisiertes Fahren in Nevada

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com