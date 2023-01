Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 67,93 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 68,05 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.119.895 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 77,90 EUR. Mit einem Zuwachs von 12,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2022 bei 50,19 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,35 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,83 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 3,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 1,93 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,91 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 37.716,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40.083,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2023 veröffentlicht. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 15.02.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 12,79 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Ferrari und Velas Blockchain beenden Zusammenarbeit

Elon Musk warnt: Lucid wird nicht mehr lange überleben

Mercedes-Benz-Aktie legt zu: Mercedes-Benz erhält Zulassung für hochautomatisiertes Fahren in Nevada

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com