Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Vormittag schwächer

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,5 Prozent auf 67,38 EUR nach. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 67,34 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 67,48 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 59.156 Aktien.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,50 Prozent hinzugewinnen. Bei 50,19 EUR fiel das Papier am 14.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 34,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 82,83 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,66 EUR, nach 1,93 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 37.716,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40.083,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 15.02.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2022 12,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

