Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag nahezu unbewegt

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Mit einem Kurs von 62,25 EUR zeigte sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 62,25 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 62,26 EUR zu. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 62,07 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 59.684 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2023 auf bis zu 76,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 11,52 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,40 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,66 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 37.200,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37.716,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Schwacher Handel: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Zuversicht in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Aufwind

Zuversicht in Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich