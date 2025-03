Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,0 Prozent auf 54,05 EUR nach.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 54,05 EUR abwärts. Bei 53,55 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 55,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.969.322 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 43,29 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 6,11 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,80 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,06 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 20.02.2025 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,57 EUR gegenüber 2,99 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 38,45 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40,26 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 24.04.2026 werfen.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,69 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 schwächelt zum Ende des Freitagshandels

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schwächelt am Nachmittag

BMW, Siemens, Mercedes und Co. umgarnt: Xi Jinping wirbt für Investitionen in China