Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Freitagvormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 66,14 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 66,14 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 66,30 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 66,13 EUR. Zuletzt wechselten 65.157 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.04.2024 auf bis zu 77,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,10 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,72 Prozent.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,97 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 94,22 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,86 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,69 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 35,87 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,52 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 26.07.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 23.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 11,74 EUR im Jahr 2024 aus.

