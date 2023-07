Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 73,29 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 73,29 EUR ab. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 73,29 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 73,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.807 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 76,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2023). Gewinne von 3,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2022 auf bis zu 50,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 30,89 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 91,00 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,91 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36.440,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 38.241,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

VW, BMW, Mercedes-Benz & Co: NASDAQ-Wert Tesla fährt deutschen Traditionsautobauern im globalen Rennen um E-Autos davon

Mercedes-Benz-Aktie fester: Fitch stuft Mercedes-Benz hoch

Mercedes-Benz erhöht Jahresausblick nach solidem 2. Quartal - Verträge von Källenius und Schäfer verlängert