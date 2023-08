Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagmittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 67,33 EUR abwärts.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 67,33 EUR abwärts. Bei 67,31 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 435.557 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 76,10 EUR markierte der Titel am 16.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2022 bei 50,65 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 24,77 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 91,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023 vor. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,91 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38.241,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 36.440,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 24.10.2024 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,12 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

