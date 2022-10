Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) reagiert am Montagmittag positiv

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 58,67 EUR. Bei 58,85 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 58,83 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 343.160 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 24,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2022 bei 50,19 EUR. Mit Abgaben von 16,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 81,73 EUR.

Am 26.10.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 37.716,00 EUR – eine Minderung von 5,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 40.083,00 EUR eingefahren.

Am 02.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2022 12,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

