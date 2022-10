Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,7 Prozent auf 58,61 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 58,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,83 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 615.823 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 77,90 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 24,76 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2022 bei 50,19 EUR. Mit Abgaben von 16,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 81,73 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 26.10.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 37.716,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40.083,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2023 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 12,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

EU-Einigung: Ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen

Daimler Truck-Aktie legt zu: Daimler Truck schlägt Prognosen - Ausblick erhöht

Trotz Krypto-Winter: Darum nutzen immer mehr börsennotierte Unternehmen die Blockchain

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com