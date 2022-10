Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag stabil

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bewegte sich um 09:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 58,19 EUR. Bei 58,85 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 58,07 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,83 EUR. Bisher wurden via XETRA 61.631 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,19 EUR am 14.07.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 15,94 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 81,73 EUR.

Am 26.10.2022 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,66 EUR gegenüber 1,93 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 37.716,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.083,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,91 Prozent verringert.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 12,31 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

EU-Einigung: Ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen

Daimler Truck-Aktie legt zu: Daimler Truck schlägt Prognosen - Ausblick erhöht

Trotz Krypto-Winter: Darum nutzen immer mehr börsennotierte Unternehmen die Blockchain

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: wegosi / Shutterstock.com