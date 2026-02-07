Heute im Fokus

Rheinmetall mit Comeback. HOCHTIEF: Thiess-Vollerwerb mit "leicht positivem" Ergebniseffekt. Burry wettet gegen NVIDIA und Caterpillar. Smag plant nächsten Rüstungs-IPO. Goldpreis nähert sich dem Todeskreuz: Was das Chartsignal wirklich bedeutet. Nike enttäuscht beim Ausblick. EU setzt Zolldeal mit den USA um. BayWa-Sanierung wird zur Hängepartie. Siemens, Deutsche Telekom und BMW mit Aktienrückkäufen.