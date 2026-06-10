Der Autobauer Mercedes-Benz möchte mit dem Drohnen-Start-up Tytan Technologies zusammenarbeiten. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus Trump-Aussagen zum Iran belasten: DAX schließt in Rot -- US-Börsen tiefer -- Software-Aktien vor Oracle-Zahlen unter Druck -- SoftBank, Kryptos, Schaeffler, adidas, Rheinmetall, RENK & Co. im Fokus UniCredit kauft weitere Commerzbank-Anteile. Porsche-Chef erteilt Elektro-911 eine Absage. Super Micro: Milliardenschwere Kapitalerhöhung droht Aktien zu verwässern. Airbus erweitert Zusammenarbeit mit Diehl bei Luft- und Raketenabwehr. Litauen bestellt Militärfahrzeuge bei Mercedes-Benz und Daimler Truck. Heidelberger Druck: Sparprogramm soll für deutlich höhere Profitabilität sorgen.

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