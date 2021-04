Mercedes-Benz Cars liefert im 1. Quartal ein Fünftel mehr Pkw aus

STUTTGART (Dow Jones)--Mercedes-Benz Cars hat im ersten Quartal gut ein Fünftel mehr Pkw ausgeliefert und dabei von deutlichen Zuwächsen in China und Asien/Pazifik sowie moderaten Anstiegen in den USA profitiert. Der Absatz in Deutschland war rückläufig, in Europa insgesamt stagnierte er nahezu. Gute Steigerungsraten sahen allerdings Elektro-Transporter und der Kleinwagen Smart. Um die Nachfrage zu bedienen, will der Konzern im kommenden Jahr einen elektrischen Citan auf den Markt bringen und damit in jedem Segment Elektro-Vans anbieten.

Im zweiten Quartal werde sich der weltweite Lieferengpass an bestimmten Halbleiterkomponenten weiter auf die Auslieferungen auswirken, wie bereits im ersten Quartal. Die Mercedes-Benz AG "beobachtet die Situation weiterhin genau und steht mit den Lieferanten in engem Austausch".

Der gesamte Pkw-Absatz von Mercedes-Benz Cars stieg laut Mitteilung im Zeitraum Januar bis März um 22,3 Prozent auf 590.999 Einheiten.

Die Stammmarke Mercedes-Benz alleine brachte es im Quartal auf 581.270 Einheiten, ein Plus von 21,8 Prozent.

Beim Kleinwagen Smart erhöhte sich der Quartalsabsatz um 65,9 Prozent auf 9.729 Fahrzeuge.

In Asien-Pazifik verkaufte die Daimler-Tochter 291.578 Einheiten, ein Zuwachs von 46,6 Prozent. In größten Markt China betrug der Anstieg 60,1 Prozent auf 222.520 Pkw.

Für die USA berichtete Mercedes-Benz einen Quartalsanstieg von 15,5 Prozent auf 78.256 Einheiten,

Im Heimatmarkt gingen 54.446 Mercedes-Benz an die Kunden, ein Minus von 15,4 Prozent. In Europa gab es ein marginales Plus von 1,8 Prozent auf 192.302 Fahrzeuge.

Der Bereich Mercedes-Benz Vans (für den gewerblichen Einsatz) verzeichnete ein Absatzplus von 18,2 Prozent auf 76.328 Fahrzeuge. Bei elektrifizierten Transportern legte der Absatz um 150 Prozent auf 1.200 Einheiten zu.

