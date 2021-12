Mercedes-Benz erhält Systemgenehmigung für hochautomatisiertes Fahren

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Daimler-Tochter Mercedes-Benz hat eine Systemgenehmigung für hochautomatisiertes Fahren erhalten. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) habe dem Automobilunternehmen die Genehmigung für ein sogenanntes Level-3-System erteilt, teilte Mercedes-Benz mit. Dabei übernimmt die automatisierte Fahrfunktion bestimmte Fahraufgaben, ein Fahrer ist aber weiterhin notwendig. Die Genehmigung sei die erste weltweit gültige, damit könne ein solches System grundsätzlich international angeboten werden, wenn die nationalen Gesetzgebungen dies erlaubten.

In Deutschland könnten erste Kunden noch in der ersten Jahreshälfte 2022 eine S-Klasse mit "Drive Pilot" kaufen und so bei hohem Verkehrsaufkommen oder Stausituationen auf geeigneten Autobahnabschnitten in Deutschland bis 60 Stundenkilometern hochautomatisiert fahren, teilte das Unternehmen weiter mit. Die Sonderausstattung "Drive Pilot" entlaste den Fahrer und ermögliche ihm Nebentätigkeiten auf dem Zentraldisplay wie beispielsweise Onlineshopping oder im In-Car-Office E-Mails zu bearbeiten. Die Systemgenehmigung gilt auch für den Mercedes EQS.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2021 07:41 ET (12:41 GMT)