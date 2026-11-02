Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Aktienempfehlung

02.11.26 13:07 Uhr

Das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Deutsche Bank AG-Analyst Tim Rokossa unterzogen.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Veranstaltung mit dem Finanzchef Harald Wilhelm auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Grundtenor des Treffens sei weiter von Vorsicht geprägt gewesen, schrieb Tim Rokossa in einer Studie am Montag. Das gelte vor allem mit Blick auf den chinesischen Markt und die Ergebnisse des Autobauers im kommenden Jahr.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:51 Uhr 0,6 Prozent auf 40,43 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 60,79 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 463.020 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 28,0 Prozent abwärts. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 18.02.2027.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET



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