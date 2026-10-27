Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Sector Perform
RBC Capital Markets-Analyst Tom Narayan hat sich das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.
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Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einem eingetrübten Jahresausblick auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die reduzierten Jahresziele des Autobauers lägen unter den Konsensschätzungen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine zentrale Frage sei nun, wie sich die steigenden Kosten auf die Zahlen für 2027 auswirken werden.
Aktienbewertung im Detail: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 13:12 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 39,91 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 10,25 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.819.034 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 28,9 Prozent abwärts. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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