Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt

Bewertung im Fokus

27.10.26 11:37 Uhr

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Jose M Asumendi unterzogen.

Die US-Bank JPMorgan hat Mercedes-Benz nach Zahlen und reduzierten Jahreszielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Wegen eines relativ schwachen dritten Jahresviertels und eines wohl ebenfalls schwächeren Schlussquartals habe der Autobauer die Jahresziele gekürzt, schrieb Jose M Asumendi am Dienstag in einer ersten Reaktion. Das nur noch auf Vorjahresniveau erwartete operative Ergebnis (Ebit) dürfte die Konsensschätzung um 10 Prozent sinken lassen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:21 Uhr verlor das Papier 4,3 Prozent auf 39,61 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 76,72 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.318.059 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 29,4 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 09:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 09:31 / GMT



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