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Analyse im Fokus

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Market-Perform-Bewertung durch Bernstein Research

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Market-Perform-Bewertung durch Bernstein Research

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Stephen Reitman.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
46.54 EUR 0.10 EUR 0.22 %
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 61 auf 56 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Autobauer habe in einem äußerst schwierigen Umfeld respektable Resultate vorgelegt, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Das niedrigere Kursziel reflektiere die unsichereren Aussichten für das China-Geschäft.

Aktienbewertung im Detail: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 13:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 46,71 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 19,90 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 745.803 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 16,8 Prozent nach unten. Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 23:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:01 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
14:06 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
13:46 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
13:06 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:06 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
28.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research