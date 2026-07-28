Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Market-Perform-Bewertung durch Bernstein Research

Analyse im Fokus

29.07.26 14:07 Uhr

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Stephen Reitman.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 61 auf 56 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Autobauer habe in einem äußerst schwierigen Umfeld respektable Resultate vorgelegt, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Das niedrigere Kursziel reflektiere die unsichereren Aussichten für das China-Geschäft.

Aktienbewertung im Detail: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 13:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 46,71 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 19,90 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 745.803 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 16,8 Prozent nach unten. Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 23:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:01 / UTC





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