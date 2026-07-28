Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Market-Perform-Bewertung durch Bernstein Research
Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Stephen Reitman.
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 61 auf 56 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Autobauer habe in einem äußerst schwierigen Umfeld respektable Resultate vorgelegt, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Das niedrigere Kursziel reflektiere die unsichereren Aussichten für das China-Geschäft.
Aktienbewertung im Detail: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 13:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 46,71 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 19,90 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 745.803 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 16,8 Prozent nach unten. Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 23:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|13:46
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research