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Aktienanalyse

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Sector Perform

21.05.26 12:22 Uhr
Was ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wirklich wert? RBC Capital Markets gibt die Antwort | finanzen.net

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie durch RBC Capital Markets liegen vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
50,42 EUR 0,61 EUR 1,22%
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Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan ging in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar auf eine US-Kapitalmarktveranstaltung und die Premiere des AMG GT-Coupes rein. Das Absatzziel für die USA bis 2030 hält er für ambitioniert. Durch die Tuningsubmarke AMG sieht er strukturelles Margenpotenzial.

Aktienbewertung im Detail: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 12:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 50,44 EUR zu. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 11,02 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 636.735 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 10,1 Prozent zu Buche. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 22:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 22:10 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com

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