Aktienanalyse

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie durch RBC Capital Markets liegen vor.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan ging in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar auf eine US-Kapitalmarktveranstaltung und die Premiere des AMG GT-Coupes rein. Das Absatzziel für die USA bis 2030 hält er für ambitioniert. Durch die Tuningsubmarke AMG sieht er strukturelles Margenpotenzial.

Aktienbewertung im Detail: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 12:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 50,44 EUR zu. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 11,02 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 636.735 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 10,1 Prozent zu Buche. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 22:10 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 22:10 / EDT



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