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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Sector Perform bewertet

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Sector Perform bewertet

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie durch RBC Capital Markets.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
46.56 EUR 0.94 EUR 2.07 %
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Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das zweite Quartal des Autobauers sei klar besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Besonders hervorzuheben sei die Marge im Pkw-Geschäft, die mit 4 Prozent über der Konsensschätzung von 3,5 Prozent gelegen habe.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 14:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 46,61 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 13,72 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.608.302 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier büßte auf Jahressicht 2026 um 17,0 Prozent ein. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:50 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:50 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
15:01 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
14:21 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
11:36 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
11:31 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
08:56 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.