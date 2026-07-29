Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: DZ BANK stuft Aktie mit Kaufen ein
DZ BANK-Analyst Michael Punzet hat eine gründliche Analyse des Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers durchgeführt.
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Die DZ Bank hat den fairen Wert für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Während das Pkw-Geschäft unter massivem Druck in China leide, hätten die Segmente Vans und Financial Services sowie der Cashflow des Autobauers überzeugt, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2026 bis 2028.
Aktienauswertung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 14:12 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 47,51 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.090.607 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 verlor die Aktie 15,4 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)