DAX 25.498 +0,1%ESt50 6.310 +1,0%MSCI World 4.744 -1,2%Top 10 Crypto 8,44 +2,6%Nas 24.443 -1,7%Bitcoin 56.506 +1,4%Euro 1,1473 +0,1%Öl 90,1 -0,7%Gold 4.072 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Investment-Tipp

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: DZ BANK stuft Aktie mit Kaufen ein

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: DZ BANK stuft Aktie mit Kaufen ein

DZ BANK-Analyst Michael Punzet hat eine gründliche Analyse des Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
47.12 EUR 0.07 EUR 0.15 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Während das Pkw-Geschäft unter massivem Druck in China leide, hätten die Segmente Vans und Financial Services sowie der Cashflow des Autobauers überzeugt, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2026 bis 2028.

Aktienauswertung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 14:12 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 47,51 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.090.607 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 verlor die Aktie 15,4 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com

Aktuelle Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News

Werbung

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
14:26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen DZ BANK
29.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
29.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
29.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)