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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Sector Perform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie

29.04.26 13:52 Uhr
Wichtige News für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre: RBC Capital Markets hat sich positioniert | finanzen.net

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem RBC Capital Markets-Analyst Tom Narayan das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
48,72 EUR -0,52 EUR -1,05%
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Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Sector Perform" belassen. Dank der Rückerstattung der IEEPA-Zölle hätten die Stuttgarter die Erwartungen im ersten Quartal übertroffen, schrieb Tom Narayan am Mittwoch nach dem Bericht. Aufgrund höherer Rohstoffkoten seien die Jahresziele allerdings beibehalten worden.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 13:36 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 48,82 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 14,71 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 2.196.223 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel auf Jahressicht 2026 um 13,0 Prozent zurück. Am 29.04.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:29 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: wegosi / Shutterstock.com

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