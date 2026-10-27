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Mercedes-Benz kappt Prognose wegen schwachen China-Geschäfts und hoher Kosten

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.19 EUR -2.28 EUR -5.51 %
Charts | News | Analysen

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) stutzt wegen der Krise in China und wegen hoher Kosten seine Gewinnpläne für das laufende Jahr. Neben einem zunehmend herausfordernden Umfeld in China erwarte der Konzern auch höhere Kosten im vierten Quartal, unter anderem für Material, wie das DAX-Unternehmen überraschend am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Die Aktie verlor in einer ersten Reaktion vier Prozent.

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So dürfte im Pkw-Geschäft die viel beachtete um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge 2026 nun nur noch 2 bis 3 Prozent erreichen statt den bisher angepeilten 3 bis 5 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Konzern dürfte demnach nur noch auf dem Niveau des Vorjahres liegen statt deutlich darüber. Eigentlich sollte es deutlich steigen, weil Mercedes im vergangenen Jahr hohe Kosten für einen Stellenabbau hatte. Auch beim freien Finanzmittelzufluss haben sich die Aussichten 2026 eingetrübt./men/mis

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Datum Rating Analyst
13.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
09.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
09.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.

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