Mercedes-Benz legt Grundstein für E-Campus in Stuttgart

STUTTGART (dpa-AFX) - Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) legt am Dienstag (16.15 Uhr) symbolisch den Grundstein für ein neues Elektromobilitäts-Kompetenzzentrum in Stuttgart. Am Standort Untertürkheim soll im sogenannten E-Campus zu künftigen Generationen von Batterien und Batteriezellen geforscht und diese entwickelt werden. Bereits im kommenden Jahr solle dort die Kleinserienfertigung für Batteriezellen starten, teilte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit.

Erwartet werden bei der Veranstaltung neben Vorstandschef Ola Källenius auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU)./rwi/DP/men