Mercedes-Benz rechnet weiter mit zweistelliger Rendite im Pkw-Geschäft

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) rechnet in seinem Pkw-Geschäft weiter mit prozentual zweistelligen Umsatzrenditen. Das Unternehmen plant 2022 mit einer um Sondereffekte bereinigten Marge vor Zinsen und Steuern von 11,5 bis 13 Prozent, wie die Stuttgarter am Donnerstag mitteilten. Am Markt rechneten Analysten zuvor schon mit 12,5 Prozent. Vergangenes Jahr hatte der Konzern vor allem dank hoher Verkaufspreise, gut laufender Luxusmodelle und Kostensenkungen die bereinigte Umsatzrendite - inklusive der Vans - von 6,9 auf 12,7 Prozent gesteigert. Der Absatz von Pkw soll dieses Jahr leicht zulegen. Lieferengpässe aufgrund des Halbleitermangels würden sich auch 2022 auf den Markt auswirken, hieß es. Allerdings verbessere sich die Planbarkeit und neue Lieferkapazitäten kämen hinzu.

Den Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäften will Mercedes-Benz leicht erhöhen, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern dürfte auf Vorjahresniveau landen. Das Unternehmen, das im Jahr 2021 noch unter Daimler firmierte und sich Anfang Februar in Mercedes-Benz umbenannte, hatte sich im Dezember in einen Auto- und in einen Nutzfahrzeughersteller aufgespalten. Daimler Truck ist ebenfalls an der Börse notiert, Mercedes-Benz hält noch 35 Prozent an dem Unternehmen./men/jha/