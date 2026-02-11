DAX25.161 +1,2%Est506.075 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 +1,4%Nas23.029 -0,2%Bitcoin57.049 +1,2%Euro1,1885 +0,1%Öl68,74 -1,3%Gold5.065 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Gerresheimer A0LD6E NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Lufthansa, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
HelloFresh-Aktie bricht ein: Deutlicher Umsatzrückgang - Rückzug aus Italien HelloFresh-Aktie bricht ein: Deutlicher Umsatzrückgang - Rückzug aus Italien
Schlumberger: Kaum bekannt, KI-Lösungen und Data Center kreieren eine neue Wachstumsperspektive! Schlumberger: Kaum bekannt, KI-Lösungen und Data Center kreieren eine neue Wachstumsperspektive!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren

Mercedes-Benz ruft Elektrofahrzeuge in USA wegen defekter Batterien zurück

12.02.26 15:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
57,23 EUR -0,92 EUR -1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Connor Hart

DOW JONES--Mercedes-Benz ruft eine Reihe von Elektrofahrzeugen wegen möglicher Probleme mit Batterien zurück. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) teilte mit, dass Besitzer dieser Fahrzeuge angewiesen werden, im Freien und in sicherem Abstand zu Gebäuden zu parken, bis die Batterien ausgetauscht werden können. Zudem sollen die Fahrzeuge nur bis zu einer Kapazität von maximal 80 Prozent geladen werden. Die Probleme könnten zu einem Brand während der Fahrt oder im geparkten Zustand führen.

Wer­bung

Der Rückruf umfasst nahezu 12.000 Fahrzeuge des Typs Mercedes-Benz EQB. Darunter befinden sich die Modelle EQB 250+, die zwischen 2023 und 2024 hergestellt wurden, EQB 300 4Matic aus den Baujahren 2022 bis 2024 sowie EQB 350 4Matic.

Händler werden die Hochvolt-Batterie in diesen Fahrzeugen kostenlos austauschen, wie die NHTSA weiter mitteilte.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2026 09:38 ET (14:38 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
13:11Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
11:26Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
09:36Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:06Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
08:56Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09:36Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:46Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13:11Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
11:26Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
09:06Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
08:56Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
21.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen