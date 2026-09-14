Mercedes-Benz ruft weltweit über 23.000 Autos zurück
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STUTTGART (dpa-AFX) - Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) ruft weltweit 23.606 Fahrzeuge der GLE-Baureihe 167 zurück, darunter 6.772 in Deutschland. Bei den zwischen August 2022 und September 2025 produzierten Diesel- und Hybridautos sei ein Schutzblech falsch verbaut, wie aus der Datenbank des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) und dem europäischen Rückrufportal Safety Gate hervorgeht.
Dadurch könnte die Kraftstoffleitung beschädigt worden sein und Kraftstoff austreten. Die Autos könnten plötzlich ihre Antriebskraft verlieren, also nicht mehr beschleunigen, was die Unfallgefahr steigere.
Mercedes-Benz teilte mit, als Abhilfe würden über die hauseigene Serviceorganisation bei den betroffenen Fahrzeugen das Abschirmblech sowie die Kraftstoffleitung überprüft und nachgearbeitet. Der vorgesehene Werkstattaufenthalt dauere etwa eine Stunde./mxx/DP/men
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