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Mercedes-Benz ruft weltweit über 23.000 Autos zurück

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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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STUTTGART (dpa-AFX) - Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) ruft weltweit 23.606 Fahrzeuge der GLE-Baureihe 167 zurück, darunter 6.772 in Deutschland. Bei den zwischen August 2022 und September 2025 produzierten Diesel- und Hybridautos sei ein Schutzblech falsch verbaut, wie aus der Datenbank des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) und dem europäischen Rückrufportal Safety Gate hervorgeht.

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Dadurch könnte die Kraftstoffleitung beschädigt worden sein und Kraftstoff austreten. Die Autos könnten plötzlich ihre Antriebskraft verlieren, also nicht mehr beschleunigen, was die Unfallgefahr steigere.

Mercedes-Benz teilte mit, als Abhilfe würden über die hauseigene Serviceorganisation bei den betroffenen Fahrzeugen das Abschirmblech sowie die Kraftstoffleitung überprüft und nachgearbeitet. Der vorgesehene Werkstattaufenthalt dauere etwa eine Stunde./mxx/DP/men

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09:06 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
09.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
08.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
27.08.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen DZ BANK
14.08.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets

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