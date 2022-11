Mercedes-Benz senkt Preise in China für Modelle EQE und EQS

FRANKFURT (Dow Jones)--Mercedes-Benz senkt die Preise in China für bestimmte Elektromodelle. Wie der Konzern mitteilte, geht er mit den Verkaufspreisen für die Modelle EQE und EQS deutlich nach unten. Die Mercedes-Aktie ist am Mittwoch erheblich unter Druck geraten, am Nachmittag liegt sie über 5 Prozent im Minus.

Zuerst hatte Bloomberg über die Preissenkungen berichtet. Demnach sinken die Preise wegen des harten Wettbewerbs um bis zu 32.000 Euro. Der EQS soll nun ab 115.000 Euro kosten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2022 10:20 ET (15:20 GMT)