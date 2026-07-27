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Mercedes-Benz streicht rund eine Milliarde über Daimler-Truck-Aktienverkäufe ein

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STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) hat erstmals nach dem Spin-Off Anteile an seiner ehemaligen Nutzfahrzeugtochter Daimler Truck verkauft. Im zweiten Quartal strich das Unternehmen dafür 417 Millionen Euro an Mitteln ein über Verkäufe im April und Juni, wie Finanzchef Harald Wilhelm in einer Telefonkonferenz am Dienstag erläuterte. Im Juli schlugen die Stuttgarter dem Manager zufolge dann weitere Papiere in Höhe von rund 600 Millionen Euro los. Insgesamt sei Mercedes daraus damit rund eine Milliarde Euro zugeflossen.

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Weitere Anteilsverkäufe sehe die Prognose für den freien Barmittelzufluss in diesem Jahr nicht vor, hieß es weiter in dem Call. Allerdings behält sich der Vorstand die Möglichkeit für weitere Anteilsverkäufe vor.

Nach dem Spin-Off im Dezember 2021 hatte Mercedes zuvor noch einen Anteil von fast 38 Prozent an dem Nutzfahrzeughersteller, inklusive Anteilen im Mercedes-Pensionsfonds. Laut Wilhelm hält Mercedes nach den Verkäufen noch 34,8 Prozent insgesamt./men/mis

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08:56 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
14.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
14.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research