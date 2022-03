Mercedes-Benz und Primobius planen Fabrik für Batterierecycling

KUPPENHEIM (dpa-AFX) - Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) plant für 2023 den Start einer Recyclingfabrik für Autobatterien in Kuppenheim (Kreis Rastatt). Der Stuttgarter Autobauer verkündete am Freitag die Gründung der Licular GmbH. Das hundertprozentige Tochterunternehmen kooperiere mit dem Technologiepartner Primobius.

Für Forschung, Entwicklung und den Aufbau der - nach eigenen Angaben - CO2-neutralen Pilotfabrik investiere Mercedes-Benz einen zweistelligen Millionenbetrag. Der Bau erfolge in zwei Stufen, bis 2023 soll zunächst eine Anlage zur mechanischen Zerlegung der Batterien entstehen. Danach sollen die Batteriematerialien aufbereitet werden.

Mit der Fabrik solle der gesamte Prozess des Batterierecyclings abgebildet werden. Nach Konzernangaben hat die Fabrik eine Kapazität für 2500 Tonnen Lithium-Ionen-Batterien im Jahr. Die zurückgewonnenen Materialien würden in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt und für die Produktion von Batteriemodulen für neue Mercedes-EQ-Modelle verwendet./rwi/DP/ngu