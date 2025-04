Mercedes-Benz verkauft im ersten Quartal 7 Prozent weniger Autos

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Mercedes-Benz Group hat im ersten Quartal 2025 weltweit 529.200 Pkw und Vans verkauft, ein Rückgang um 7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Bei Mercedes Benz Cars lag der Absatz mit 446.300 Pkw um 4 Prozent unter dem Vorjahr, wie der Autohersteller mit Sitz in Stuttgart mitteilte. Regional zeigen die Verkäufe ein gemischtes Bild, mit einer leicht positiven Entwicklung in Nordamerika, während der Absatz in Europa und Asien zurückging. Das US-Geschäft blieb mit einem Zuwachs um 1 Prozent robust, der Absatz in Südkorea legte um kräftige 40 Prozent zu, doch das Geschäft in China schrumpfte um 10 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Elektroautos waren dabei erheblich weniger gefragt als noch vor einem Jahr. 40.700 rein batterieelektrische Pkw wurden weltweit verkauft - ein Rückgang von 14 Prozent im Jahresvergleich. Der DAX-Konzern verwies auf den Auslauf der Produktion des elektrischen Smart Fortwo in Europa. Erste Modelle des neuen CLA, des ersten vollelektrischen Mercedes-Benz-Pkw, erreichen europäische Märkte erst im Sommer, der Verkauf in den USA und China startet in der zweiten Jahreshälfte.

Mercedes-Benz Vans verbuchte in den ersten drei Monaten des Jahres einen Absatzrückgang um 21 Prozent auf 82.900 verkaufte Fahrzeuge. Während das Geschäft mit gewerblichen Modellen rückläufig war, legten die Verkäufe an private Nutzer um 22 Prozent zu. Auch der Absatz vollelektrischer Vans stieg kräftig um 59 Prozent, mit 4.700 verkauften eVans verdoppelte sich der Anteil der Elektrofahrzeuge am Gesamtabsatz von Mercedes-Benz Vans binnen Jahresfrist auf 6 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/uxd

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2025 08:10 ET (12:10 GMT)