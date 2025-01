Mercedes-Benz verkauft in vierten Quartal 2 Prozent weniger Fahrzeuge

Mercedes-Benz-Aktie, BMW-Aktie und Co. in Grün: Autowerte profitieren von nachlassenden US-Zollsorgen

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Rot

Heute im Fokus

Analysten heben Kursziele für Airbus nach Lieferdaten an. VW strebt weitere Kostensenkungen durch Tarifüberarbeitung an. Mercedes 2024 mit Rückgang bei den Fahrzeugverkäufen. DHL Supply Chain stärkt Retourenabwicklung in den USA mit Zukauf. Bayer mit niedrig dosiertem MRT-Kontrastmittel in Phase 3 erfolgreich. Fed-Mitglieder signalisieren vorsichtigeres Vorgehen bei Zinssenkungen.