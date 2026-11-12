Mercedes stoppt alle Investitionen in Deutschland - Medien

12.11.26 17:53 Uhr

DOW JONES--Der Autobauer Mercedes-Benz stoppt vorerst seine Investitionen in Deutschland. Zudem werden Werksschließungen in Deutschland und weitere Verlagerungen ins Ausland wahrscheinlicher. Das geht aus einem am Donnerstag im Intranet veröffentlichten Interview hervor, das das Handelsblatt einsehen konnte. Derzeit liefen beim Konzern Verhandlungen über Kostensenkungen in Deutschland zwischen Management und Arbeitnehmervertretern. Auch nach Monaten gibt es bisher keine Annäherung. "Wir haben im Vorstand gemeinsam entschieden, alle weiteren Investitionen in die deutschen Standorte zu stoppen", erklärt Produktionsvorstand Michael Schiebe in dem Interview.

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Trotz intensiver Gespräche zeichne sich derzeit leider noch kein Lösungskorridor ab, sagt Arbeitsdirektorin Britta Seeger. "Daher sind wir nun gezwungen, konkret und detailliert zu prüfen, welche Standorte wir uns in Deutschland noch leisten können." Der Autobauer will demnach, dass die Beschäftigten in Deutschland für das gleiche Gehalt länger arbeiten. Aus Sicht des Konzerns sind die Arbeitskosten in Deutschland im Vergleich zu den internationalen Standorten zu hoch. Die Gewerkschaft IG Metall wehrt sich gegen die Einschnitte.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/ros

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November 12, 2026 11:54 ET (16:54 GMT)