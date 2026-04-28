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Mercedes überrascht im 1. Quartal - Cars und Vans besser als erwartet

29.04.26 06:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
50,40 EUR 1,17 EUR 2,38%
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DOW JONES--Mercedes-Benz hat im ersten Quartal belastet von einem anhaltend schwierigen Marktumfeld besonders in China weniger umgesetzt und verdient, die Markterwartungen aber teils deutlich übertroffen. Sowohl im Kerngeschäft um Premiumwagen Cars als auch bei Vans erzielte der DAX-Konzern eine besser als von Analysten erwartete Rendite. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der Stuttgarter Konzern.

In den ersten drei Monaten sanken die Erlöse laut Mitteilung um 5 Prozent auf 31,60 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn (EBIT) brach um 17 Prozent auf 1,90 Milliarden Euro ein. Im Kerngeschäft mit Premiumautos (Cars) sackte die operative Rendite auf 4,1 Prozent von 7,3 Prozent ab. Analysten haben im Konsens mit einer Marge von nur 3,7 Prozent gerechnet.

"Die Ergebnisse des ersten Quartals bestätigen, dass wir auf Kurs sind, unsere Jahresprognose zu erreichen", wird Finanzvorstand Harald Wilhelm in der Mitteilung zitiert. "Die starke Nachfrage nach unseren neuen Produkten und die gut gefüllten Auftragsbücher bilden eine solide Grundlage für mehr Dynamik im zweiten Halbjahr."

Der Umsatz soll 2026 wie geplant auf Vorjahresniveau liegen. Das EBIT dürfte dagegen dieses Jahr deutlich über dem Wert des Vorjahres liegen. Der Free Cash Flow des Industriegeschäfts soll leicht sinken.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)

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