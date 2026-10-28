Merck-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Hold
Diese Empfehlung gibt Deutsche Bank AG für die Merck-Aktie aus.
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 141 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit einem weiteren Quartalsbericht, der die Markterwartungen übertrifft und anschließend mit steigenden Prognosen, wie er in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick schrieb. Die Konsensschätzungen dürften allerdings nur moderat steigen.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Merck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 10:51 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 145,60 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 3,16 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.216 Stück gehandelt. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2026 um 21,1 Prozent nach oben.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Merck 2016