Aktienentwicklung

Merck Aktie News: Merck am Montagvormittag mit Kursplus

01.01.24 09:23 Uhr

Die Aktie von Merck gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 144,10 EUR.

Die Aktie notierte um 14:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 144,10 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 144,20 EUR. Bei 142,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 138.577 Stück. Am 11.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 40,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,30 EUR am 13.12.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 6,80 Prozent wieder erreichen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 193,75 EUR. Am 09.11.2023 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es stand ein EPS von 2,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,12 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.173,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.805,70 EUR umgesetzt worden waren. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Merck am 07.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,47 EUR je Merck-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Merck-Aktie Dezember 2023: Experten empfehlen Merck-Aktie mehrheitlich zum Kauf Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Plus DAX aktuell: DAX zum Ende des Freitagshandels freundlich

Bildquellen: Merck 2016