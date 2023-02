Merck Aktie News: Merck am Mittwochmittag tiefer

Um 12:22 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 185,60 EUR ab. Bei 184,35 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 190,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 186.300 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 8,48 Prozent wieder erreichen. Bei 153,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,23 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 213,60 EUR je Merck-Aktie aus.

Am 10.11.2022 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.805,70 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.973,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 02.03.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Merck.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 10,31 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Experten sehen bei Merck-Aktie Potenzial

Das waren die größten Übernahmen der DAX-Konzerne in den vergangenen 10 Jahren

Moderna-Aktie: Wie Moderna zum Pionier der mRNA-Technologie wurde

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck 2016