Merck Aktie News: Merck am Donnerstagmittag tiefer

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 150,95 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 150,95 EUR. Die Merck-Aktie sank bis auf 149,75 EUR. Bei 151,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 65.425 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 01.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 190,85 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 12,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 183,43 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 09.11.2023. Das EPS belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 2,12 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5.805,70 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.173,00 EUR.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2025 erwartet.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

