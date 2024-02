Merck Aktie News: Merck am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 150,10 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 150,10 EUR ab. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 149,55 EUR nach. Bei 151,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 125.664 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.02.2023 bei 190,85 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,15 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 183,43 EUR.

Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,12 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5.173,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.805,70 EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Merck am 07.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,43 EUR je Aktie aus.

