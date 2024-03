Merck Aktie News: Merck am Freitagnachmittag nahezu unverändert

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Merck-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 157,85 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Merck-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 157,85 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 158,35 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 156,45 EUR aus. Bei 156,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 99.494 Merck-Aktien.

Bei 181,50 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 14,98 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 14,92 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,18 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 183,43 EUR für die Merck-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 09.11.2023. Es stand ein EPS von 2,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,12 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.173,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Merck-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 06.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Merck.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,40 EUR im Jahr 2023 aus.

