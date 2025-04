Merck Aktie News: Merck am Dienstagmittag im Plus

Kurs der Merck

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Merck. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 128,60 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 128,60 EUR. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 128,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 128,20 EUR. Bisher wurden heute 76.623 Merck-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 177,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2024). Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 27,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 125,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,26 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,42 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 180,57 EUR.

Am 06.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,69 Prozent gesteigert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 9,30 EUR je Aktie aus.

